半導體雙雄領跌 台股跌92點收14612點失守月線

美國聯準會 (Fed) 本周即將召開利率決策會議，市場多頭陷入觀望，台股今 (12) 日走勢震盪，台積電、聯發科領跌，大盤一度下挫逾 160 點，但電子股跌勢逐漸收斂，金融股上演逆轉秀，生技及太陽能股也表現活蹦亂跳，加權指數終場下跌 92.84 點或 0.63%，收在 14612.59 點，失守月線，成交值萎縮至 1515.49 億元。

櫃買指數終場下跌 0.71 點或 0.38%，收在 187.43 點，成交值 599.9 億元。上市櫃成交值合計 2115.39 億元。

權王台積電 (2330-TW) 下挫 1.35%，收在 475 元，市值下滑至 12.32 兆元；聯發科 (2454-TW) 賣壓沉重，跌逾 2%，最低來到 705 元，終場跌勢略收斂，以 712 元作收；不過，聯電、鴻海、瑞昱等電子股跌幅縮小，均收平盤，國巨、華碩、南亞科逆勢獲得資金點火，上漲 1-2%。

金控業 11 月獲利不佳，引發失望性賣壓，富邦金早盤大跳水，崩跌逾 4%，隨後吸引低接買盤進場，支撐股價翻紅，終場收平盤 57.5 元；國泰金跌幅同步收斂，收 41 元；華南金、永豐金、中信金、第一金等逆勢翻紅，股價表現有撐。

中國「新十條」大幅放寬防疫規定，近來民眾掀起藥品搶購潮，歐洲也面臨抗生素缺貨問題，台股相關生技族群今日股價應聲飆漲，包括中化、中化生、生達、健亞、南光、松瑞藥、永日等 7 檔製藥股，均亮燈漲停，此外，太景 * - KY、盛弘、永信、杏輝、ABC-KY 等，漲勢都相當強勁。

太陽能族群在政策利多加持下，近來表現強勢，今天達能再度噴出漲停，達 15.75 元，新晶投控也一度亮燈漲停，此外，茂迪、太極均上漲超過 2%，而碩禾、聯合再生、國碩等則遭到調節，股價震盪收黑。