馬斯克：蘋果已經恢復了在推特上投放廣告

馬斯克 (Elon Musk) 在上週一才剛表示，蘋果 (AAPL-US) 已經大幅撤下在推特的廣告，甚至威脅要把推特從 App Store 下架，不過，馬斯克近日證實，蘋果已經「全面恢復」恢復了在推特上投放廣告。

馬斯克在 Twitter Spaces 談話中證實，蘋果已經恢復了在推特上投放廣告，並補充蘋果是推特最大的廣告商。

另外，馬斯克也在於推特上發文表示，感謝廣告商重返推特，但並未說明是哪些公司重新投放廣告。

事實上，馬斯克上週才在推特上猛烈抨擊蘋果，反對蘋果在 App Store 上向 App 開發商抽取 30% 的佣金，並指蘋果已經暫停在推特平台的廣告投放，甚至威脅要把推特從 App Store 下架。

然而，在兩天後，馬斯克貼出一則拜訪蘋果總部的影片，並表示他與蘋果執行長庫克會面後已經化解誤會，蘋果從未考慮將推特從 App Store 下架。「提姆 (Tim Cook，即庫克) 明白表示，蘋果從未考慮這麼做。」

蘋果主動下架 app 並不罕見，過去也曾為了貫徹政策而將 Gab 和 Parler 等受保守派歡迎的程式下架。Parler 後來更新內容政策之後，在 2021 年回歸蘋果 App Store。

Pathmatics 推估，蘋果從 11 月 11 日到 16 日在推特的廣告花費約 13.16 萬美元，低於 10 月 16 日至 22 日的 22.08 萬美元，也就是馬斯克完成推特收購交易的前一周。