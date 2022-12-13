2023消費支出放緩 零售股如何操盤？高盛：掌握俗擱大碗要訣！

2023 年消費者支出預計放緩，投資者該如何布局零售股？高盛建議，消費者將更執著放大支出效益，會更挑剔更熱愛折扣商品，投資者應以此點作為選股考量。

分析師 Kate McShane 涵蓋所謂硬性產品公司，即銷售類似工具、玩具或家電等商品的公司，而非服裝飾品類。她偏好估值具吸引力且有能力提高市占率的零售股。她看好那些 2023 年表現可以輕易打敗 2022 年的公司，以及隨著通膨下降，仍有能力守住高價的公司，這可以擴大其利潤，並將強勁的現金部位轉為改善股東回報。

她將百思買 (BBY-US) 股票評級自「賣出」上調至「中立」，並將股票目標價自 59 美元上調至 83 美元，主張該電子產品零售商可改善利潤率至 2025 財年，同時維持市占率。此外，由於 2022 年消費電子需求下降，令百思買業績受創，意味著 2023 年的業績更容易打敗 2022 年並實現成長。

然而，McShane 2023 年最愛 Bath & Body Works (BBWI-US)，因為店內新品的水準更高、網購買氣更旺盛，且新會員方案也推動了銷售。

同時，她也給予下列股票「買進」評級：沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US)、Home Depot (HD-US)、Lowe’s (LOW-US), Tractor Supply Co (TSCO-US) 以及 Dollar General (DG-US)。

另一方面，高盛認為，在當前環境下非必需耐久財公司的經營將更加艱鉅，例如家具公司 RH (RH-US)，McShane 將其股票評級自「中立」降至「售出」，目標價自 227 美元下修至 215 美元，主張該公司短期內銷售仍會持續承壓。

她補充，RH 大部分產品都是消費者高度自由支配的大型商品，在消費者撙節支出下，該產業將持續放緩。

高盛分析師 Brooke Roach 涵蓋軟性產品製造商，例如服飾。她預期在市場環境波動下，服裝公司方面建議選擇品牌動能強大，且有機會擴大利潤的企業。

Roach 調升 Tapestry (TPR-US) 和 Gap GPS (GPS-US) 股票評級，自「中立」升至「買進」，前者目標價自 37 美元調升至 44 美元，而後者目標價自 10 美元調升至 18 美元。

Tapestry 旗下品牌 Coach、Stuart Weitzman 和 Kate Spade 在消費者中動能強大，再加上中國市場重啟等多重因素，可望在來年提振該股。

Roach 說，雖然 Gap 今年處境比 Tapestry 更艱難，但過去兩季已有所改善，且今年初不穩定的表現為明年的突破設定了低門檻，有助於明年表現輕鬆打敗預期。

她認為，根據定位 / 市場因素，2022 年對防禦性市場和抵禦自主用品大廠的佈局偏好可能隨時間慢慢轉向，2023 年許多非必需品的品牌表現將大放異彩。

Roach 其他買進評級包括：Lululemon Athletica (LULU-US)、Capri Holdings (CPRI-US)、Burlington Stores (BURL-US) 以及 Ross Stores (ROST-US)。

在同一份報告中，Roach 將 Levi Strauss (LEVI-US) 的評級從「買進」下調至「中立」，目標價自 18 美元下調至 17 美元。理由是在目前高庫存與生產成本增加的情形下，Levi"s 的利潤率已經處於緊張狀態，但隨著零售商減少訂單量，其躉售銷售將受到打擊，令利潤進一步承壓。