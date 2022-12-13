〈能源盤後〉Keystone油管持續關閉 中國需求前景改善 油價回漲 WTI重回72美元上方

原油期貨價格周一 (12 日) 收高，係因 Keystone 油管持續關閉，以及中國放寬防疫限制令能源需求前景改善，引發市場對原油供應緊繃的擔憂。

WTI 原油價格回到每桶 72 美元上方，這是美政府考慮是否添購原油以回填戰略石油儲備 (SPR) 的價格水準。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.15 美元或 3%，收每桶 73.17 美元，7 個交易日來首次收高。WTI 上周跌超過 11%，上周五創下最近月期貨價格自 2021 年 12 月 20 日以來最低收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.89 美元或 2.5%，收每桶 77.99 美元。Brent 上周跌逾 11%，周五收盤觸及去年 12 月 22 日以來最低點。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.081 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格大漲 6.3%，收每加侖 2.9685 美元。

1 月交割的天然氣價格上漲 5.5%，收每百萬 Btu 6.587 美元。

市場推動力

WTI 原油的表現優於 Brent 原油，因為投資者繼續關注 Keystone 管道的關閉情況，上周該油管破裂，導致約有逾 1.4 萬桶的原油流至堪薩斯州一條小溪，此為美國將近十年來最嚴重的原油外洩事件。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，市場已經處於極度微弱的平衡狀態，Keystone 管道關閉又令市場減少 60 萬桶石油供應量，宛如雪上加霜。

該管道的加拿大運營商 TC Energy 周日表示，已經控制住洩漏狀況，但並未提供重啟管道的時間表。Keystone 油管每日自加拿大向庫欣輸送約 60 萬桶原油並連接到另一條通往墨西哥沿岸的油管，因此為連接加拿大和美國墨西哥灣的主要輸油管道。

上周即使歐盟對俄油的禁運令和 G7 對俄油的限價措施生效，且中國放寬防疫限制，但油價仍大幅下跌。分析師認為，原油疲軟凸顯大眾對全球經濟潛在放緩的擔憂。

Sevens Report Research 的分析師周一表示，油價在邁向周末時走低，但隨著 WTI 原油接近 70-72 美元的技術支撐點，下跌速度放緩，係因美政府回填 SPR 的承諾從基本面上支撐此一區間的油價。

美國拜登總統 10 月曾表示，在油價跌回 67-72 美元左右時，政府將購入原油以回補 SPR，增加石油的全球需求量。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，與此同時，中國經濟即將重新開放。「雖然這不會一夕之間發生，但這會對下一季的需求前景產生巨大推力。」

「原油在 70 美元水準上有太多支撐力了，這意味中國近期放寬防疫限制帶來的支撐力可望將油價推升至 80 美元水準。」他說。

儘管如此，SPI 資產管理公司合夥經理人 Stephen Innes 警告，中國重啟之路預計顛簸，加上歐美面臨溫和經濟衰退的可能性，石油市場的經濟環境恐更嚴峻。「畢竟，今年大半時間股市因經濟放緩而受創，這波經濟放緩的壓力早晚也會影響到石油市場。」

其他能源交易

天然氣價格和熱燃油價格上漲，係因天氣轉寒導致取暖燃料需求增加的前景提振。

美國國家氣象局氣候預測中心最新 6-10 日天氣預報顯示，美國大部分地區的氣溫將比往常更低。

ING 大宗商品分析師報告指出：「根據最新的 EIA 數據，美國天然氣庫存已比本季現下的 5 年平均值還低 58 bcf，若需求再更強勁，恐令市場短期內更加緊繃。」