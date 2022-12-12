「電腦自己選的啦」 谷歌拒絕港府要求將中國國歌置頂於搜索

香港安全負責人周一 (12 日) 表示，谷歌 (GOOGL-US) 拒絕在用戶搜索香港國歌時，將其搜索結果更改為顯示中國國歌，而不是抗議歌曲，港府對這個決定表示「非常遺憾」。

谷歌母公司 Alphabet Inc 對此沒有立即回應。

香港警方之前表示，將調查 11 月在南韓舉行的七人制橄欖球錦標賽男子決賽中，播放香港 2019 年民主抗議活動的非官方國歌《榮耀歸於香港》一事。

《榮耀歸於香港》寫於 2019 年，當時香港爆發了抗議中國加強對香港控制的抗議活動，這個前英國殖民地的許多示威者認為這才是他們的國歌。

2020 年，中國對香港實施了全面的國家安全法，以懲罰北京認定的分裂國家、顛覆、恐怖主義和勾結外國勢力「不法分子」，最高可判處無期徒刑；這首歌於 2020 年被禁。

亞洲橄欖球協會卸責表示，播放從網路上下載的歌曲而非正確的國歌是「一個簡單的人為錯誤」。香港國歌在谷歌上的熱門搜索詞是「榮耀歸於香港」。

香港保安局局長鄧炳強 (Chris Tang) 表示，要求谷歌將抗議歌曲替換為中國國歌作為熱門搜索詞的請求被拒絕，因為谷歌表示此類結果是由演算法生成的，並非人為輸入。

他說，「我們已經聯繫谷歌，要求它們將正確的國歌放在搜索結果的頂部，但不幸的是，谷歌拒絕了。」

他補充指出，「我們感到非常遺憾，這傷害了香港人的感情。」