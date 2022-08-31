〈友達產學合作〉彭双浪：供需回到較平衡狀態 部分客戶拉貨轉趨積極

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (31) 日宣布與北科大深化產學合作，面對近期產業變化，董事長彭双浪表示，下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態，認為對產業是好的因素，不過明年產業是否趨向好的開始，還要觀察。

彭双浪表示，去年品牌廠對今年預估數字確實有點過於樂觀，導致上半年庫存水準較高，連帶拉貨放緩，轉以調節庫存為主，不過目前已看到一些品牌廠庫存恢復健康水準，拉貨上較積極，不過下半年各家狀況不同，現階段無法一概而論。

全球品牌大廠三星集團近期就傳出庫存去化成效浮現，電視產品庫存已從先前 16 周高水位，降至近期約 8 周左右，並持續朝 6 周的健康水位邁進，因此近期也陸續通知供應鏈將逐步恢復拉貨。

從供給面來看，彭双浪說，由於產業上半年供過於求狀況嚴重，讓很多中國同業在限電事件爆發前就開始降載，認為在供給減少下，可望讓供需回到較平衡狀態，至於缺電對供給有多大影響，並不清楚，僅能確定本季全球面板稼動率會較前一季下降。

彭双浪指出，產業經過這一波修正後將逐漸恢復到正常，但還需要時間，而友達在營運上一向不做庫存，因此第二季庫存金額在產業界相對較低，未來客戶逐步重啟拉貨後，將能用更新鮮的貨供應給客戶，且現階段工廠稼動率相對沒那麼滿，只要未來客戶有任何需求都可以即時因應。

另一方面，全球疫情再起，彭双浪說，雖然近期變種病毒持續影響全球，但大部分國家都已採取與病毒共存的模式，預期後續疫情對總體經濟影響不會像過去那麼大，不過包含歐美通膨高居不下、各國央行升息、原物料工資成本上漲、俄烏戰爭持續、開發中國家幣值重貶、全球氣候異常，都持續對消費市場不利。

總結來說，彭双浪認為，現階段企業經營有很多不可控、不可預測的狀況，友達對營運保守看待的同時，在轉型腳步將會更積極，近年持續推動「雙軸轉型」政策，就是希望能降低受劇烈景氣循環波動影響。