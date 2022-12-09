傳中國政府部門、國有銀行將採分流上班 憂防疫鬆綁後病例飆升

路透周五（9 日）援引知情人士消息報導，中國監管機構和國有銀行正採取員工分流上班措施，在中國放寬新冠肺炎防疫政策後，這些機構在替可能激增的新冠病例數做準備。

知情人士表示，中國證監會（CRSC）本周已轉向閉環系統，只允許每個部門幾名員工前往總部，並要求一些人做好長期待在總部的準備，而另一些人則被要求在家工作。

據悉，中國銀行保險監督管理委員會（CBIRC）本周也向駐北京的工作人員發出指示，計劃從下周開始實施分流上班。另外，中國國家發展改革委員會（NDRC）已通知工作人員分成兩組，隔周輪流進委員會上班。

截稿前，中國證監會、中國銀行保險監督管理委員會與中國國家發展改革委員會並未立即回覆置評請求。

與此同時，中國四大國有銀行中，中國銀行（BOC）(601988-CN) 已通知員工，將把北京員工分成 3 組，隔周輪流進辦公室工作。不過何時開始實行分流上班仍不確定，中國銀行對此拒絕置評。

知情人士還透露，其他大型國有銀行也做出類似安排，將員工分流上班同時保持北京總部員工最多 10% 至 20% 的人手。

中國政府機構和銀行今年一直以正常的辦公人員配置運作，因為北京堅持嚴格的清零防疫措施，這些機構工作人員若非必要因素不得離開北京。

路透報導指出，中國安排人員分流上班凸顯儘管北京政府鬆綁嚴格的防疫措施，但其 3 年「清零」政策造成焦慮揮之不去焦慮，可能會阻礙該國經濟快速復甦。

英中貿易協會（China-Britain Business Council）董事總經理兼首席代表 Tom Simpson 表示，在北京的員工對染疫的擔憂高得令人難以置信，因為大家都假設病毒很快就會在城市內傳開。另外出於這種染疫恐懼，大眾也不願進辦公室工作，而公司通常也不會強迫他們進公司。

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）的一名代表說，該商會成員目前正在為可能出現的狀況做準備，即在新冠病例增加的情況下能繼續執行一般業務。

該名代表也提到，目前來看這不是一項簡單的任務，因為不同城市和地區的疫情相關指引存有很大差距。此外有鑑於疫情已經持續 3 年，大多數公司早已採取措施讓員工能遠端上班。