Q3製造業固定資產增購金額連七紅達4970億元 年增幅僅剩0.1%

經濟部統計處今 (12) 日公布第三季製造業投資、營運狀況調查，反映終端消費需求轉弱，半導體業者投資進程放緩、資本支出減少所致，單季國內製造業固定資產增購金額達 4970 億元，季減 7.8%，但仍年增 0.1%，力守連七紅。

統計處分析，第三季製造業固定資產增購金額維持年增，主因化學材料、金屬製品等業者擴建廠房及增購設備，加以國營事業重大建設持續進行所致，而第三季製造業固定資產增購，續以機械及雜項設備增購為大宗，占比達 80.3%、金額年減 2%，其次則為房屋及營建工程占比約 18.9%、金額年增 9.6%。

從各行業別分析，統計處指出，第三季電子零組件業固定資產增購金額達 3298 億元、年減 5.1%，占製造業 66.4% 居各業之冠，但增幅轉負，凸顯終端需求放緩，導致半導體業者遞延部分資本支出，加上去年同期基期較高所致；電腦電子產品及光學製品業增購金額也年減 15.1%，達約 130 億元。

金屬製品業、化學材料業、石油及煤製品業第三季增購金額則均有雙位數年增，金額各達 176 億元、262 億元、130 億元，年增 29.4%、21.1%、19%，反映半導體、離岸風電供應鏈持續擴建廠房，機械設備業、基本金屬業也維持成長，增購金額達 121、111 億元，年增 5.3%、3.5%。

第三季製造業營收則達 8 兆 9893 億元，季增 3.1%、年增 7%，同創歷年同季新高，展望未來，統計處認為，隨廠商回台投資計畫逐步落實，加上離岸風電建設持續推進，可望挹注製造業投資動能，但受戰爭、通膨等影響下，全球經濟前景不確定性升高，恐導致企業投資計畫轉趨保守觀望。