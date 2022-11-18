Q3製造業產值4.36兆元連八季正成長 年增幅收斂至3.75%

經濟部統計處今 (18) 日公布第三季製造業產值統計，受惠各大品牌行動裝置新品上市、新興科技與數位轉型商機延續，資訊電子產業產值持續成長，推升今年第三季製造業產值達 4 兆 3608 億元，連八季正成長、但較上季歷史新高水準下滑，且傳統產業市況不佳抵銷部分增幅，年增幅收斂至 3.75%。

統計處指出，資訊電子產業中，電子零組件業產值是製造業產值成長主要貢獻來源，其中，半導體積體電路業受惠國際品牌科技新品備貨效應，加上高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至 7846 億元、年增 43.83%，續創歷年單季新高。

電腦電子產品及光學製品業也受惠資料中心相關設備需求暢旺，加上缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，第三季產值年增 26.54%，反觀液晶面板則因終端產品需求疲軟呈現價量齊跌，產值年減 54.58%，抵銷部分增幅。

傳統產業中，統計處表示，化學原材料業、基本金屬業因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，業者調降產能因應，產值分別年減 18.54%、19.31%，抵銷資訊電子產業增幅，不過石油煤製品業受惠國際油價續居高檔，產值年增幅達 47.52%，機械設備業、汽車及其零件業產值也分別年增 3.41%、11.76%。

統計處說，因產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第三季製造業生產指數為 138.29、季增 0.13%，續創歷年同季新高，不過展望後市，由於全球面臨高通膨及升息壓力，加上俄烏戰事未解、中國持續動態清零政策等多重變數，仍加深全球經濟前景更趨疲弱疑慮。