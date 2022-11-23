全球經濟動能放緩 10月製造業生產指數連2黑

經濟部統計處今 (23) 日公布 10 月工業及製造業生產指數，受全球通膨升息影響終端市場需求疲軟，加上去年同期比較基期偏高所致，10 月製造業生產指數達 132.78，月減 1.21%、年減 3.4%，為連二黑，累計前 10 月製造業生產指數 135.79、年增 2.71%。

從行業別分析，統計處說，在資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數雖然較上月回落，但仍創歷年同月新高，年增 2.09%，其中，積體電路業受惠國際品牌新機拉貨，加上高效能運算等晶片需求暢旺，年增 14.28%，液晶面板及其組件業則仍低迷，指數年減 53.64%。

電腦電子產品及光學製品業也持續反映雲端資料服務需求強勁，推升相關設備拉貨動能，加上缺料問題緩解、廠商持續擴增國內產能，帶動 10 月指數攀上歷年同月新高，年增 13.53%。

傳統產業則因終端消費需求疲弱、庫存調整持續，加上設備投資意願保守等，統計處說，10 月化學原材料業、基本金屬業指數分別年減 22.15%、21.14%，機械設備業也年減 10.76%，僅汽車及其零件業受惠國內車市需求活絡、部分改款新車上市熱銷等，年增 3.79%。

展望未來，統計處說，5G、高效能運算等相關應用需求穩定成長，加上歐美年終採購旺季備貨需求，仍有助我國製造業生產動能，但全球通膨升息壓力、俄烏戰爭衝突等，也持續牽動我國製造業生產表現。

統計處預估 11 月製造業生產指數將落在 127.85-131.85，年減 5.9%-8.8%，將連三黑。