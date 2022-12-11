光隆明年營收目標成長5-10% 成衣事業扮主要引擎

戶外機能服飾代工廠光隆 (8916-TW) 鎖定成衣事業爲成長主要動能，2022 年全年營收可望順利突破 100 億元大關，2023 年越南成衣自有產線將持續擴充，第四季並將完成全球第二產區設立，開出 6-10 條生產線，在三大事業維持成長下，全年營收目標成長 5-10%。

光隆業務目前三大領域包括成衣、家紡及羽絨銷售，近年調整營運策略，以提升生產彈性及競爭力，積極擴大成衣業務接單，預估 2023 年各業務領域營收占比爲成衣 60%、家紡 20% 及羽絨 20%。

同時，在業外部分，在以「輕資產」經營策略下，光隆明年將推動台北巿中山區精華地段微型建案和中壢一廠區出租案，兩案合計初步收益估計可達 1.3-1.6 億元。對每股獲利貢獻度在 0.9-1.14 元間。

成衣業務方面，光隆研發及產品開發中心設立在台灣，海外第一產區設立在越南，2022 年以來產能維持滿載，並已完成自有產線擴充、由 61 條增加至 67 條，明年還有 5-10 條擴產計畫。

為因應未來成長所需，光隆也積極在印尼開拓全球第二產區，目前與合資對象洽商已近尾聲，投資案將送交近期董事會審議，新產能估 6-10 條，最快明年第四季投產。

光隆財務長張榮華指出，跨出建立印尼成衣產區的一大步，主要是與印尼當地台商合資在爪哇設廠，雙方出資各半，由光隆主導經營，首期光隆出資額爲 300-500 萬美元，成衣新產能將在明年第四季開出。

光隆前三季營收 81.53 億元，成衣部門前三季營收達 45.32 億元，遠超越 2021 年全年 36.9 億元的成績，年增 70.8%，營收占比也由去年同期 45% 上升至 56%，毛利率達 21%。光隆預估，今年第四季單季成衣營收占比提升 60%。

光隆除增設現有海外投資越南成衣生產線外，並加速加速海外擴張，預期 2026 年成衣營收比重將達 70%。

光隆 2022 年前三季營收 81.53 億元，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。累計今年前 11 月營收已達 98.15 億元，年增 32.99%