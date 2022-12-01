〈中經院發布PMI〉我11月非製造業NMI轉為擴張 惟未來半年仍連8月緊縮

中華經濟研究院今 (1) 日公布台灣 11 月非製造業經理人指數 (NMI) 較上月的持平轉為擴張，指數回升 2.2 個百分點至 52.2%，反映疫情趨緩後，民間消費動能回溫，而未來半年非製造業展望則是連 8 個月緊縮，惟指數回升 3.8 個百分點至 37.4%。

中經院院長張傳章說明，NMI 四項組成指標中，商業活動和新增訂單轉為擴張，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，整體經濟表現呈現「外冷內熱」。

11 月商業活動和新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 指標皆由緊縮轉為擴張，二指數分別回升 5.0、4.9 個百分點至 51.3%、51.4%。

未完成訂單 (工作委託量) 已連續 4 個月緊縮，惟本月指數回升 5.0 個百分點至 45.1%。

服務收費價格指數已連 30 個月上升，惟本月指數回跌 3.3 個百分點至 53.2%；至於存貨觀感已連 7 個月過高 (高於 50.0%，高於當前營運所需)，續跌 0.4 個百分點至 54.7%。

從各產業來看，11 月有七大產業 NMI 呈現擴張，僅批發業回報緊縮；不過，就未來六個月展望來看，則是七大產業均呈現緊縮，僅住宿餐飲業已連續 6 個月回報擴張，指數為 75.0%。