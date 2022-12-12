盤中速報 - 世界(5347)急拉2.05%報80.0元，成交1,359張

世界(5347-TW)近5分K漲速2.05%，12日09:06報80.0元，成交1,359張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世界(5347-TW)近5日股價下跌4.15%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌4.97%。櫃買指數下跌1.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,003 張
  • 外資買賣超：-476 張
  • 投信買賣超：-387 張
  • 自營商買賣超：-140 張
  • 融資增減：+182 張
  • 融券增減：+182 張

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