盤中速報 - 大江(8436)股價急跌至160.0元，跌幅達7.25%

大江(8436-TW)12日09:05股價下跌12.5元，報160.0元，跌幅7.25%，成交1,431張。
大江(8436-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為保健食品及保養品之研發、製造及銷售。
近5日股價上漲12.75%，櫃買指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+308 張
- 外資買賣超：-1,288 張
- 投信買賣超：+1,512 張
- 自營商買賣超：+84 張
- 融資增減：+754 張
- 融券增減：+34 張
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