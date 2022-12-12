盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.76%報158.0元，成交1,566張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.76%，12日09:06報158.0元，成交1,566張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲12.75%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.57%。櫃買指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+308 張
- 外資買賣超：-1,288 張
- 投信買賣超：+1,512 張
- 自營商買賣超：+84 張
- 融資增減：+754 張
- 融券增減：+34 張
最新相關新聞
大江(8436-TW)近5分K跌速2.76%，12日09:06報158.0元，成交1,566張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲12.75%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.57%。櫃買指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.08%
$11,308
原投組報酬率
+6.36%
$10,636
投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%