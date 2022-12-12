盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.76%報158.0元，成交1,566張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.76%，12日09:06報158.0元，成交1,566張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大江(8436-TW)近5日股價上漲12.75%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.57%。櫃買指數下跌1.95%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+308 張
  • 外資買賣超：-1,288 張
  • 投信買賣超：+1,512 張
  • 自營商買賣超：+84 張
  • 融資增減：+754 張
  • 融券增減：+34 張

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