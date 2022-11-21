調查：超過9成基金經理人 估美國經濟將陷停滯性通膨

調查：超過9成基金經理人預期美國經濟將陷入停滯性通膨(圖片：AFP)
調查：超過9成基金經理人預期美國經濟將陷入停滯性通膨(圖片：AFP)

近期美國就業、消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 都顯示，聯準會 (Fed) 有望或已經達成經濟軟着陸。不過，大型基金經理人卻持續認為，通膨高漲且經濟步入衰退，9 成以上受訪經理人預期明年將出現停滯性通膨。

美國銀行最新基金經理人調查報告顯示，高達 92% 受訪者普遍認為停滯性通膨即將發生。

與此同時，花旗集團表示，面對通膨高漲，Fed 將被迫採行傷害經濟成長的升息措施。花旗策略師 Alex Saunders 表示：「我們將這樣的環境歸類為停滯性通膨，他建議在這樣的情景下，賣出美股和信貸，並買入商品和債券。」

貝萊德 (Barclays) 則認為美國或歐洲都沒有經濟軟著陸的可能性。貝萊德全球首席投資策略師 Wei Li 表示，各國央行恐將過度緊縮，將經濟推入溫和衰退。

另外，美國銀行最新調查顯示，投資人正在減持股票，特別是科技股的持倉創下自 2006 年以來新低，並增持現金。

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 先前表示，全球可能正面臨著前所未有的長達 10 年停滯通膨型債務危機，即 1970 年代式的停滯性通膨與 2008 年式的債務危機合流。

羅比尼表示，上半年美國經濟已經連續兩季負成長，但就業仍然強勁，所以沒正式落入衰退。但現在勞動力市場正在走軟，因此美國和其他發達經濟體可能會在今年底陷入衰退。

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