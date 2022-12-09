傳特斯拉上海廠Model Y生產將在12月底暫停一周

路透周五（9 日）援引兩名知情人士看到的內部備忘錄報導，特斯拉將在 12 月 25 日至明年 1 月 1 日期間暫停上海工廠的 Model Y 組裝。該份備忘錄中詳述特斯拉上海廠的最新生產計畫。

兩名知情人士表示，本月底暫停最暢銷的 Model Y 組裝是特斯拉上海廠本月減產約 30% 計畫的一部份。該廠作為特斯拉最重要的製造中心，去年 12 月的最後一周仍保持正常運作，在年末假期停工並非慣例。

特斯拉對此並未回應置評請求。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 0.47%，每股暫報 174.25 美元。

另外根據備忘錄，特斯拉的目標是在今年 12 月的最後 3 周（包括停產該周），生產逾 2 萬輛 Model Y 電動車。知情人士表示，相較去年 11 月，特斯拉將 Model Y 的產量保持在每周約 1.3 萬輛的水準，相當於 3 周內生產約 3.9 萬輛。

目前尚不清楚 Model Y 的產量將如何以及是否會受到本月最後一周 Model Y 停產計畫影響，該車型在上海廠的產量占比最大。

先前有消息傳出，特斯拉計劃將其上海廠 12 月的 Model Y 產量較 11 月削減 20% 以上，隨後特斯拉否認消息，不過目前仍無法確定上海廠計劃減產或年底停工的原因。

特斯拉上海廠今年夏季完成生產設施升級後，其在中國業務就面臨庫存水位增加的問題。自此之後，特斯拉不斷祭出降價與優惠措施。

特斯拉上海廠上月交付 100,291 輛中國製的電動車，此為 2020 年底上海廠投產以來最高單月銷量，然而根據中國汽車產業組織公布數據顯示，中國 11 月乘用車銷量出現 6 個月來首降，預料特斯拉明年在中國市場銷量將持平。