海運疲軟帶衰空運 華航11月營收年減逾2成

華航 (2610-TW) 今 (9) 日公告 11 月合併營收 122.6 億元，月減 1.95%，年減 20.22%，儘管客運正快速復甦，但貨運營收 76.36 億元，年減 45.81%；華航不諱言，國際貨運需求部分已重回海運運輸，且終端需求轉弱，展望後市，將於第一季再增班客運 30%，全力搭客運復甦商機。

華航 11 月客運收入 38.2 億元，月增 21.1%，年增更高達 664%，反映各國邊境管制鬆綁，市場需求轉強，不過，貨運收入降至 76.36 億元，月減 10.97%，年減 45.81%。

華航說明，今年分階段增班，客運營收逐月成長，其中北美地區舊金山、洛杉磯、安大略和溫哥華增班策略奏效，同時恢復紐約直飛航線，相較前月是成長幅度最多的區域，而東北亞地區同樣是客收拉升主力。

華航強調，樂觀看好客運市場，明年初將再增班 30%，藉此強化航網規模，預估全球客運市場將於 2024 年復甦至疫前 2019 年的水平。

貨運方面，受到通膨、地緣政治緊張和全球貿易競爭等多重因素影響，衝擊消費力道，庫存周期延長、訂單消化速度緩慢，再加上港口壅塞狀況緩解，空運需求轉弱，華航表示，將持續整合客貨機運力，優化貨運班表，妥善規劃穩固艙位裝載率，致力增裕營收。

華航明年將進行機隊汰舊換新，將有 2 架 A321neo 客機、2 架 777F 全貨機陸續交機，屆時 A321neo 機隊屆時達 12 架，同時陸續汰除 A330-300 和 737-800 客機，以及 747-400F 全貨機。

航網方面，華航積極開發東南亞潛力航點，包括宿霧、峴港和清邁等將接力開航，以及增班東南亞航線並銜接歐美，搶攻轉機客源，合計明年第一季將再增班 30%。

貨運方面，華航規劃全貨機增班邁阿密、阿姆斯特丹和東南亞航點，也會擴大爭取專案包機、中長期客製化服務等商機。