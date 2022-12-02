AAA：美國汽油價格持續下跌 回落至俄烏戰爭爆發前水準

國際油價自從今年初以來持續飆升，促使美國汽油價格升至歷史新高。不過，近期隨著油價回落，美國汽油價格也跌至每加侖 3.47 美元，下探至烏克蘭戰爭爆發前的水準，並可能持續走跌。

根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，如今美國平均汽油價格為每加侖 3.47 美元，自 2 月以來首次跌破每加侖 3.50 美元，並低於 2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭時的 3.54 美元。

報導指出，一系列因素導致油價下跌，包含對經濟衰退的擔憂、中國嚴格防疫封對需求的衝擊、俄羅斯石油在市場流動的干擾低於預期，以及拜登政府釋出創紀錄的戰略石油儲備。

美國平均汽油價格自去年 6 月創下每加侖 5.02 美元的歷史新高以來，持續走低，展望未來，部分市場人士認為價格將會再度下跌，但 OPEC 政策和中國封鎖措施難以預料，油價走勢仍存在不確定性。

諮詢公司 Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 表示，美國平均汽油價格到聖誕節可能會降至每加侖 3.28 美元，低於去年同期。追踪燃油價格的網站 GasBuddy 則預估，到聖誕節汽油價格可能會降至每加侖 3 美元以下。

EIA 上月的報告顯示，美國汽油總供應量與去年同期持平。通常夏季過後，汽油需求會放緩，所以煉油廠會趁此時關閉，進行維護，但今年此時煉油廠卻趁著全球柴油短缺帶來高利潤率，以更高產能運行，因此在精煉過程中生產更多柴油，也會生產更多汽油。