油輪在土耳其外海堵塞 專家：如果延續一周 將衝擊油市

近日油輪在通過博斯普魯斯海峽 (Bosphorus Strait) 時遭遇延誤，原因是土耳其對裝載俄羅斯石油的船隻，採取了新的保險措施證明，目前俄油受到歐盟制裁和 G7 價格上限的限制。

不過，這些油輪多數裝載的是哈薩克石油，這是因為哈國石油管道會經由俄羅斯，裝載到 Novorossiysk 港的油輪上，官員們可以在提貨單上追蹤石油的產地。

一位限價官員表示，在等待穿越海峽的大約 20 艘滿載原油的油輪中，似乎除一艘外，都裝載着哈薩克石油。他說：「在任何情況下，這些貨物都不會受到價格上限的限制，與前幾周或前幾個月的哈薩克貨物相比，它們的保險狀況應該沒有變化。」

根據船隻的數量，估計有超過 2000 萬桶石油被困，價值 12 億美元。

自本周早些時候價格上限和制裁首次生效以來，土耳其對裝載俄羅斯原油的油輪實施新的保險規定，這減緩了土耳其沿海以及俄羅斯黑海港口與地中海之間的油輪活動。

Lipow oil Associates 總裁 Andrew Lipow 說，如果延期增加，煉油商將從其他國家尋求替代供應，或者因為沒有足夠的石油而降低運營產能，這將影響汽油和柴油的供應。

他說：「如果這種情況再持續一周，我們將開始看到對石油市場的影響。」

哈薩克石油的買家包括亞洲、歐洲和美國東海岸的一些地區。

VesselsValue 指出，博斯普魯斯海峽油輪的平均等待時間，比上周增加了約 47%，當時有 14 艘油輪，平均等待時間為 64 小時，總噸位為 146 萬噸。

哈薩克能源部周四在一份聲明中表示，油輪等待很正常。聲明表示，目前在博斯普魯斯和達達尼爾 (Dardanelles) 海峽的等待時間是 6 天。在冬季，這是正常的等待。去年 12 月在海峽的等待時間約為 14 天。

MarineTraffic 公司正在監控等待通過博斯普魯斯海峽的油輪數量。 他們使用 AIS 追蹤船隻，並表示，目前等待的油輪數量已達 40 艘，最近幾天增加了一倍多。

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 與土耳其副外長 Sedat Onal 周三舉行了會談，Adeyemo 強調，價格上限制度只適用於來自俄羅斯的石油，沒有必要對通過土耳其領海的船隻進行額外檢查。