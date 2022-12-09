〈統一證投資展望〉大盤空間有限 選股聚焦這三個主流

統一證券 (2855-TW) 今 (9) 日舉行 2023 年投資展望會指出，明年大盤表現空間有限，主要投資亮點可著重在「雲端、綠電、無人化」三大趨勢，並強調，隨著去庫存告終，電子景氣循環股將重新嶄露頭角。

統一全球新科技基金經理人郭智偉說明，明年的高通膨、高利率和經濟成長放緩等因素，使大盤表現空間有限，選股成獲得超額報酬的關鍵，在企業資本支出支撐下，看明年科技股獲利有望上修，帶動股價回升。

其中，隨著伺服器新產品問世且市占率提高，市場預期明年雲端產業資本支出將保持穩定成長。

綠能方面，全球能源轉型格局確立，未來 5 年全球綠能投資預計將成長 3 倍，包括太陽能發電和電動車等，其中，太陽能因成本較低、技術純熟等因素，最具競爭力。

無人化趨勢上，隨著少子化和老齡化使未來全球生產力人口逐步下滑，加上供應鏈全球化，缺工成為結構性問題，機器人產業因此受惠。

統一證預期，未來全球機器人產業預期將保持穩定成長，尤其缺工問題嚴重的美國，機器人滲透率預計將加速上升。

電子股方面，統一證提到， Metaverse 虛實整合，包括 APPLE 導入潛望鏡、AR 眼鏡、VR 與 MR 頭盔，牽動光學族群、雷達掃描器、Mini/Micro LED 族群受惠。Server PCIe5 新平台問世，也將帶動換機需求，以及材料和零組件的革新。

此外，傳產方面，統一證看好金融族群歷經股債雙殺和防疫保單之亂後，明年獲利重啟成長，而生技股 2023-2025 年獲利大爆發，長多趨勢再起，同時，新能源車、缺電促使風力發電、重電業者商機無限，政策受惠族群也值得留意。