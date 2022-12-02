能源局預告明年度再生能源躉購費率草案 太陽光電平均降1-3%

經濟部能源局 11 月 28 日預告「中華民國 112 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，對比今年度躉購費率相比，太陽光電微降 1-3%，其餘能源則穩平或微幅上漲，並新增小水力發電不及 500kW 費率級距、農林植物躉購費率類別，能源局也預計 12 月召開聽證會。

經濟部能源局今年 7 月考量疫情持續引發原物料價格波動等影響，拍板修正今年度太陽光電全年費率一致、大型案場加速設置獎勵機制等，讓全年上限費率皆為每度 5.8952 元，而平均費率為每度 4.5064 元。

根據能源局最新公布的草案，明年太陽光電躉購費率仍採一年二期，按各分類容量級距區分費率，平均微降 1-3%，第一期上限費率為每度 5.8368 元、平均費率為每度 4.4045 元、第二期上限費率為 5.7340 元、平均費率則為每度 4.3250 元。

(圖: 經濟部能源局提供)

不過除太陽光電躉購費率略較今年下滑外，其餘再生能源類別均呈現持平或小幅上揚，能源局因應國內發展燃煤機組轉型為生質能專燒電廠規劃，首次新增農林植物躉購費率類別，躉購費率為每度 3.1187 元，也增訂不及 500 瓩級距的小水力發電，躉購費率為每度 4.8936 元。

經濟部表示，明年除延續 111 年度各項加成獎勵機制外，也將持續提供多元設置誘因、加速推動設置，包含基於台電加強電力網均化成本具有各類再生能源適用性，故一致化予以反映外加費率。

此外，為反映太陽光電共同升壓站分期併網的特性，在總收益相同原則下，減輕升壓站業者初期還款壓力，將升壓站相關額外費率納入使用率因素加以調整，同時考量電業商業營運模式，調整太陽光電第一型發電設備的躉購費率寬限期起算始點為取得「籌設許可」之日，以達設置案場加速推動之效。

經濟部說，112 年度躉購費率草案歷經 2 場次審定會議、9 場次分組會議討論，後續也規劃在 12 月 6 日、12 月 12 日召開「112 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」會議。