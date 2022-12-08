中美晶上半年每股擬配3.2元 喊調降躉購費率衝擊產業

中美晶 (5483-TW) 今 (8) 日召開董事會，通過上半年股利派發案，預計每股擬配發 3.2 元現金股利，共發出 18.8 億元現金。針對經濟部近日預告將調降明年太陽光電躉購費率 1-3%，中美晶認為，此舉將衝擊國內太陽能產業。

中美晶此次以上半年盈餘與資本公積發放現金股利，今年上半年每股稅後純益 5.26 元，自盈餘配發每股 2.37 元，加計資本公積配發每股 0.83 元，合計每股配發 3.2 元現金股利。

中美晶表示，公司過去維持較高的股利政策，高於上市櫃公司平均與台灣太陽能同業，不過，此次透過策略性調降股利發放率，將資金用於製程改善與能力提升，以追求未來營運成長及永續經營，此次除息基準日為明年 1 月 18 日，股利發放日為明年 2 月 17 日。

經濟部日前公布明年躉購費率草案，將光電躉購費率調降 1-3%，中美晶認為，產業從源頭多晶矽、各種工程材料成本、人工費用以及銀行融資成本等，面臨一連串成本上漲，但躉購費率不僅未能反映建置成本上升趨勢，反而調降，對業者而言是沉重負擔，更對國內太陽能產業造成很大衝擊。

中美晶強調，依據台灣政府規劃的淨零排放路徑，2050 年可再生能源比重將達 70%，日照量充足是台灣最大的優勢，太陽能也是再生能源主力，台灣製造實力與國際競爭力仰賴穩定以及充足的綠色能源，期盼政府能夠考量產業情勢與國家戰略目標，制定合宜的太陽能躉購費率，使再生能源成為維持台灣能源韌性的最大助力。

展望後市，中美晶看好，近期隨著多晶矽產能陸續投入，供需已逐漸呈現平衡，歐美等國推行的補助和獎勵政策，也將有助太陽能電池、模組價格穩定，帶動太陽能建置量。

中美晶在太陽能領域耕耘多年，為單晶高效電池產品的領先者，今年完成產品規格提升，M6 電池產線已全面量產，M10 高效電池產線也完成建置，將持續開發新製程、提升產品性價比，建立鞏固競爭地位。