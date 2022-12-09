美國SEC發布新指引 呼籲企業揭露加密貨幣資產曝險

面對加密貨幣交易所巨頭 FTX 的破產風暴及後續的連鎖效應，美國證券交易委員會 (SEC) 周四 (8 日) 發布新指引，呼籲上市公司向投資人揭露對加密貨幣市場的曝險部位和潛在影響。

FTX 破產導致該公司超過 10 萬名客戶遭到波及，且連帶拖累整個幣圈，對 FTX 有巨大曝險的加密貨幣貸款業者 BlockFi 也被迫宣告破產，一連串效應引發監管機構關注。

根據最新指引，SEC 建議上市公司在公開文件中揭露持有的加密貨幣資產規模，以及它們對 FTX、BlockFi 等破產消息的影響。FTX 在先前提交的破產文件中透露，其債權人數量可能超過 100 萬。

在對 1993 年《證券法》和 1934 年的《證券交易法》進行審查後，SEC 的企業財務部擬定一份信件樣本，指示企業進一步揭露這類重要資訊，且不可做出具有誤導性的陳述。

SEC 指出：「最近加密貨幣市場參與者的破產和財務困境，嚴重干擾這些市場。根據聯邦證券法，企業可能有義務揭露涉及這些事件和附帶資訊對其業務的影響。」

除了要求企業敘述破產消息與後續影響，如何直接或間接影響自家業務、財務狀況、客戶和交易對手，SEC 還要求企業描述加密資產過度贖回或暫停提款可能帶來的重大風險，並解釋如何採取行動保護客戶的加密資產。