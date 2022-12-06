高盛主管：計畫投資或購買加密貨幣公司

受 FTX 爆雷影響，加密貨幣公司的估值普遍受到衝擊，高盛集團正尋求利用這個價格低廉的時候，進軍這一領域，以數百萬美元購買或投資加密貨幣公司。

高盛集團數位資產全球主管 Mathew McDermott 周二 (6 日) 受訪時表示，隨著 FTX 的崩潰凸顯出行業內需要更多監管，公司確實看到了一些非常有意思的機會，定價要合理很多。

他補充說，高盛正在對一些不同的加密貨幣公司進行盡職調查。

在評論 FTX 的破產時，McDermott 指出，就情緒而言，市場遇到了挫折。 不過他也強調，儘管 FTX 成為數位貨幣生態系統許多方面的「典型代表」，但這一產業背後的基礎技術「仍在繼續發揮作用」。

高盛目前是多家加密公司的投資者，包括 CertiK、TRM Labs、Elwood Technologies 和 Coin Metrics。 今年早些時候，由於機構客戶的興趣增加，高盛重新建立了一個加密貨幣交易櫃檯。

據 McDermott 表示，高盛數位資產團隊目前有 70 多人在工作，並在構建自己的私有分布式帳本技術。

自 11 月初以來，FTX 清算危機和破產事件，讓加密貨幣領域發生巨大變化，這家公司的崩潰繼續在產業產生骨牌效應，和這家公司有一定程度關聯的企業均受害。

與此同時，一家位於英國的數位銀行已禁止其用戶購買加密貨幣。除此之外，用戶也將無法接收來自加密交換平台的轉帳。