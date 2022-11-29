FTX風暴最新受害者 BlockFi聲請破產保護

加密貨幣放款業者 BlockFi 周一（28 日）表示，已連同旗下 8 家子公司聲請破產保護，成為本月稍早加密貨幣交易所 FTX 倒閉引發幣圈風暴的最新受害者。消息一出後加密貨幣全倒，其中比特幣跌近 3%、以太幣跌近 5%。

BlockFi 在文件中表示，公司有逾 10 萬名債權人，負債和資產從 10 億美元到 100 億美元不等，目前公司約有 2.57 億美元現金，同時正在啟動「大幅削減開支的內部計畫，其中包括人工成本」。

有知情人士透露，在 FTX 聲請破產保護後的幾天內，BlockFi 開始和重組的專業人士進行談判。對此，BlockFi 代表並未立即回應置評請求。

BlockFi 在早些時候曾暫停從其平台上提領現金，並承認自己對 FTX 以及相關公司 Alameda Research 有「重大曝險」。

BlockFi 的破產申請書顯示，FTX US 在 BlockFi 的申請文件中被列為第二大無擔保債權人，欠下 2.75 億美元的債務，而其最大無擔保債權人 Ankura 信託公司（Ankura Trust）被拖欠約 7.29 億美元。Ankura 是 BlockFi 有息加密貨幣帳戶的受託人。

根據 PitchBook 的資料，BlockFi 近期的估值為 48 億美元，它是眾多感受到 FTX 崩潰壓力的加密貨幣公司之一。今年 7 月，FTX 出手幫助 BlockFi 避免破產，為其提供了 4 億美元的循環信貸安排，並提出可能收購這家陷入困境的銀行。

BlockFi 聲請破產保護消息一出後，加密貨幣全倒。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 2.8%，報 16,108.74 美元；以太幣跌 4.8%，報 1,160.03 美元。