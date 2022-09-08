〈財報〉GameStop Q2虧損擴大 但與FTX合作帶動迷因力量 盤後漲逾11%

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周三 (7 日) 公布會計年度第二季財報，由於現金消耗和庫存堆積，該季銷售額下降且虧損擴大，但拜與加密貨幣交易所 FTX 的合作之賜，盤後仍漲逾 11%。

近時確認，GameStop 周三收低 4.38%，盤後上漲 11.65%，報每股 26.84 美元。

第二財季 (7/30 止) 財報關鍵數據

營收：11.4 億美元

虧損：1.087 億美元或每股虧損 36 美分

GameStop 營收從去年同期的 11.8 億美元略降，虧損從 6160 萬美元或每股虧損 21 美分擴大。

GameStop 沒有提供財測，自疫情大流行以來均不曾發布財測。由於追蹤該公司的分析師太少，其業績數據無法與分析師估計值進行比較。

主打實體零售的 GameStop 在領導層換血後，正努力將業務數位化，並開拓新營收來源，包括非同質化貨幣 (NFT)。

然而，該公司一直難以推動獲利，只好削減成本並拿領導層開刀，上個月解聘財務長 Mike Recupero，並進行跨部門裁員。財務長一職由會計主管 Diana Jajeh 接任。

執行長 Matt Furlong 在周三的投資者電話會議上敦促眾人保持耐心，稱公司必須經歷重大轉型才能跟上客戶的步伐。

「他說：在邁向更加多元化和以技術為中心的企業的道路上，顯然有風險也需要時間，但我們相信，GameStop 的業務比 18 個月前要強大得多。」

GameStop 第二季季末只剩下 9.089 億美元的現金和等值現金，僅比去年同期一半再多一些。

第二季季末的庫存價值則膨脹至 7.348 億美元，遠高於去年同期的 5.964 億美元。該公司表示，增加庫存是刻意為之，以滿足客戶需求並應對供應鏈挑戰。

Furlong 在電話會議上表示，在多年投資不足之後，公司必須砸錢實現業務現代化，其中包括聘僱 600 多名具有區塊鏈等領域專業的人才，同時縮短運輸時間，讓顧客可以在 1 至 3 天內拿到購買商品。

Furlong 表示，目前公司聚焦的三大優先事項：獲利、推出專有產品和投資門市。

他還透露公司正在削減成本，與今年第一季相比，費用減少 14%，其中一部分受益於裁員。

在整體銷售額下降之際，Furlong 點出新業務的成長。GameStop 於 7 月推出 NFT 商城，向公眾開放進行 beta 測試。用戶可以連接自己的數位資產錢包，包括近期發布的 GameStop Wallet，用戶就能買賣、交易 NFT 以獲得虛擬商品。

今年第二季收藏品的銷售額達 2.232 億美元，自去年同期的 1.772 億美元上升。

NFT 在新合作夥伴 FTX 上進行交易。GameStop 透過新聞稿中說：「除了與 FTX 合作開展新電商和行銷計畫外，GameStop 也將開始在特定商店中代售 FTX 禮品卡。」

加密貨幣公司得資產自去年底以來急劇下降，而加密資產交易所 FTX 宛如該領域最後一座堡壘，與 FTX 的協議似乎大大提振 GameStop 的迷因股地位。

GameStop 股價一直劇烈波動，過去一年該股價自 19.39 美元漲至 63.92 美元。但今年迄今，該股價下跌約 36%，市值降至 73.1 億美元，