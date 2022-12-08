盤後速報 - 台積電(2330)下週(12月15日)除息2.75元，預估參考價468.75元

台積電(2330-TW)下週(12月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.75元。

以今日(12月8日)收盤價471.50元計算，預估參考價為468.75元，息值合計為2.75元，股息殖利率0.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。近5日股價下跌3.06%，台灣加權指數下跌1.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2022/12/15 471.50 2.75 0.58% 0.0
2022/09/15 480.0 2.75 0.57% 0.0
2022/06/16 509.0 2.75 0.54% 0.0
2022/03/16 558.0 2.75 0.49% 0.0
2021/12/16 600.0 2.75 0.46% 0.0

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