台股續疲險守14500點 外資連3砍 三大法人賣超101.92億元

台股今 (8) 日震盪走跌，摜破月線支撐，多頭陷觀望，電子權值股有壓，金融、傳產也無力，加權指數終場下跌 76.97 點，收在 14553.04 點，三大法人合計賣超 101.92 億元，其中外資已連 3 賣。

台股今天成交值萎縮至 1817 億元。觀察法人資金動向，外資賣超 90.54 億元，為連續 3 個交易日賣超；投信轉為買超 5.79 億元；自營商續站賣方、賣超 17.17 億元，為連 7 賣。三大法人合計賣超 101.92 億元。

台積電今天一路在盤下震盪，最低跌至 467 元，終場跌 0.74%，收在 471.5 元；聯電下挫 2.63%，收在 42.5 元；聯發科、國巨、瑞昱、聯詠、日月光投控等權值股均震盪走低；矽力 * - KY 持續遭調節，今天再重摔逾 5%。

高價股漲跌互見，大立光下跌 0.66%，收 2245 元，旭隼、亞德客 - KY、譜瑞 - KY 下挫 1-2%，AES-KY 大跌超過 5%，不過，力旺、世芯 - KY、嘉澤、創意等仍獲得買盤青睞。

再生能源族群近來話題不斷，行政院今天通過再生能源發展條例修正草案，太陽光電、離岸風電可望擴大設置，今天吸引資金湧入，其中，新晶投控股價跳空漲停鎖死，茂迪同步觸及漲停，元晶、達能、聯合再生及風電股世紀鋼、中鋼構、上緯投控等多檔均表現強勢。

中小型股表現活蹦亂跳，其中以觀光股表現最為突出，六角股價衝上漲停 134 元，亞洲藏壽司同登漲停，雲品、聯發國際大漲逾 7%，老爺知、華園、晶華、漢來美食、八方雲集、美食 - KY 等漲勢都相當凌厲。