〈台幣〉與亞幣脫鉤 連3貶收30.685元 續探逾1周低點

市場觀望美國聯準會下周例會，台北股匯今 (8) 日雙雙走弱，新台幣兌美元匯率盤中湧現美元買盤，使得匯價一度貶破 30.7 元關卡，走勢與亞幣脫鉤，終場貶勢略收斂，以 30.685 元作收，貶值 2.3 分，為連 3 貶，逾一周低點，台北及元太外匯市場總成交值 14.01 億美元。

新台幣匯率今天以 30.64 元小升開出後，隨即陷入震盪整理走勢，盤中一度貶至 30.713 元，但貶幅並未進一步擴大，終場貶值 2.3 分、收在 30.685 元兌 1 美元，台北外匯市場成交值 9.12 億美元，元太外匯市場成交值 4.89 億美元。

台股今天走勢續疲，一度跌逾 160 點，摜破月線支撐，多頭陷入觀望，電子、金融無力撐盤，儘管觀光、電力概念股吸引買盤進駐，加權指數終場仍下跌 76.97 點，收在 14553.04 點，成交值萎縮至 1817 億元。外資提款台股 90.54 億元，為連續 3 個交易日賣超。

美國聯準會下周舉行例會，市場普遍預期，將升息 2 碼 (50 個基點)，但因為工資壓力居高不下，美國明年利率最高可能升到 5% 以上，這也代表官員將辯論 2 月的升息幅度。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計顯示，美元指數今天下跌 0.51%，歐元反彈 0.63%，日元也升值 0.52%，韓元、越南盾分別升值 0.28%、0.25%，新加坡幣升 0.17%，人民幣也升 0.12%，新台幣獨憔悴貶值 0.07%。