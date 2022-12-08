電金熄火 台股量縮跌76點收14553點 失守月線

台股今 (8) 日走勢續疲，一度下跌逾 160 點，摜破月線支撐，多頭陷入觀望，電子、金融無力撐盤，不過，櫃買逆勢走揚，觀光、電力概念股吸引買盤進駐，加權指數終場下跌 76.97 點或 0.53%，收在 14553.04 點，成交值萎縮至 1817.95 億元。

中小型股票今天人氣較高，櫃買指數終場上漲 0.58 點或 0.31%，收在 187.85 點，成交值 600.65 億元。上市櫃成交值合計 2418.6 億元。

觀察主要電子股表現，台積電今天股價承壓，一度跌至 467 元，終場跌 0.74%，收在 471.5 元；聯電下跌 2.63%，收在 42.5 元；聯發科、國巨、瑞昱、聯詠、日月光投控等權值股均震盪走跌；矽力 * - KY 持續走弱，今天再重摔逾 5%。

金融股普遍走低，富邦金下跌超過 2%，國泰金、彰銀、元大金、台新金、中信金等也跌逾 1%，不過，玉山金、第一金、兆豐金獲買盤力挺，均守在盤上。

航運股方面，貨櫃三雄陷入多空拉鋸，終場僅陽明收紅，而散裝航運股台航、新興、裕民等表現有撐，上漲 1-2%，航空雙雄方面，長榮航小漲作收、華航收平盤。

台電推動強韌電網計畫，加上行政院通過再生能源發展條例修正草案，將擴大太陽光電、離岸風電設置，電力相關族群吸引資金湧入，新晶投控股價跳空漲停鎖死，茂迪同步觸及漲停，元晶、達能、聯合再生及風電股世紀鋼、中鋼構、上緯投控等多檔均表現強勢。

觀光類股今天表現最為亮眼，六角股價衝上漲停板，達 134 元，亞洲藏壽司同登漲停，雲品、聯發國際大漲逾 7%，老爺知、華園、晶華、漢來美食、八方雲集、美食 - KY 等多檔，漲勢都相當凌厲。