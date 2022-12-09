土耳其外海嚴重塞船 美財部：俄油限令並非要求檢查每艘油輪

美國財政部周四（8 日）表示，西方國家對俄國石油實施價格上限制裁並不意味著必須對每艘經過土耳其水域的油輪進行檢查，安卡拉方面已明確表示正在迅速解決這一問題。

美國財政部發言人表示，儘管有大量油輪在伊斯坦堡（Istanbul）等待通過博斯普拉斯海峽（Bosphorus Strait ），但土耳其在維持石油市場供應充足方面與美國有著共同的利益。

發言人說：「我們一直在與土耳其接觸，討論價格上限如何只適用俄羅斯油輪，並解釋價格上限不需要對經過土耳其水域的船隻進行額外檢查。我們的理解是，幾乎所有被延誤的油輪都不是從俄國運來的石油，因此不受價格上限限制。」

為因應對俄羅斯原油的價格上限和制裁令，土耳其要求所有通行油輪必須出示投保證明，這項規定影響土耳其沿海以及俄羅斯黑海港口和地中海間的船舶流動，且等待通行的船隻數量還在持續增加。

根據船運數據商 VesselsValue 數據，博斯普魯斯海峽的油輪等待時間，平均較上周增加了 47%，上週平均等待時間為 64 小時，總噸數為 146 萬噸。

博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽 (Dardanelles) 是黑海原油和其他商品的運輸要道。在俄油價格上限生效後，土耳其當局要求所有通行油輪必須出示投保證明，因此造成土耳其外海出現壅塞情況。