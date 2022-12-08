俄軍戰場失利 普丁警告：核戰風險正在上升

俄羅斯總統普丁週三 (7 日) 警告說，全球核戰風險正在上升，重申俄羅斯將在必要時使用其擁有的一切手段，保衛俄國與其盟友。

俄羅斯入侵烏克蘭近 10 個月，目前戰事陷入膠著狀態，歐盟已凍結了價值近 200 億歐元的俄羅斯資產，並且公布對俄國第九輪制裁措施，還可能首度對俄礦業直接制裁。

俄羅斯三座機場兩日內遭到無人機跨境襲擊，儘管烏克蘭未直接宣稱發動這些攻擊，但仍歡慶此結果，普丁週三表示，他的軍隊可能會在烏克蘭作戰很長時間。

面對俄軍戰場失利，普丁週三警告，核戰風險正在上升，但俄羅斯不會鹵莽地威脅使用核武。

他提到：「我們沒有發瘋，我們知道什麼是核武。俄羅斯擁有比其他任何國家更先進的核武，這是一個事實，但我們不會揮舞核武滿街亂跑。」

普丁提到：「我們沒有發瘋，我們知道什麼是核武。」(圖片：AFP)

普丁稱：「我們將透過各種方式和手段實現國家利益，但如果沒有別的辦法，我們將竭盡所能自衛。」此言暗示俄國不排除使用核武攻擊烏克蘭。

普丁抱怨：「西方人權組織將俄羅斯視為根本沒有生存權的次等國家，這就是我們正在處理的問題。這裡只有一個答案，我們會為我們的國家利益進行持續鬥爭。」

WTI 原油期貨價格週三下跌 3%，收每桶 72.01 美元。Brent 原油期貨價格下跌 2.18 美元，收每桶 77.17 美元。