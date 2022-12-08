土耳其要求油輪出示投保證明 外海塞船情況加劇

為因應對對俄羅斯原油的價格上限和制裁令，土耳其要求所有通行油輪必須出示投保證明，這項規定影響土耳其沿海以及俄羅斯黑海港口和地中海間的船舶流動，且等待通行的船隻數量還在持續增加。

船舶追蹤網站 MarineTraffic 表示，自俄油價格上限和歐盟禁令本周上路以來，已有 35 艘船駛離俄羅斯，其中包含 9 艘懸掛俄羅斯國旗的油輪。

MarineTraffic 美西地區主管 Adil Ashiq 表示，所有駛離黑海並前往博斯普魯斯海峽 (Bosphorus) 的船隻幾乎都已滿載，大部分原油將運往土耳其，其次是希臘、義大利和印度。

MarineTraffic 指出，目前有 16 艘船 (非俄羅斯國旗) 正在等待保險通關，且預估數量還會繼續增加。

根據船運數據商 VesselsValue 數據，博斯普魯斯海峽的油輪等待時間，平均較上周增加了 47%，上週平均等待時間為 64 小時，總噸數為 146 萬噸。

博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽 (Dardanelles) 是黑海原油和其他商品的運輸要道。在俄油價格上限生效後，土耳其當局要求所有通行油輪必須出示投保證明，因此造成土耳其外海出現壅塞情況。

美國和英國官員正在呼籲土耳其重新考慮出示證明的要求，尤其考量到來自哈薩克的原油並不在制裁範圍內，但目前仍未取得進展。

VesselsValue 分析師資深分析師 Graham Close 表示，隨著制裁持續時間越久，博斯普魯斯海峽北部、南部，以及達達尼爾海峽周圍地區的壅塞情況恐怕也會因為同樣的原因而加劇。