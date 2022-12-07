〈台幣〉股匯齊挫 連2貶收30.662元 探1周新低

台北股匯市今 (7) 日陷入多空拉鋸，大盤上沖下洗終場跌近百點，失守 14700 點，新台幣兌美元匯率也一度摜破 30.7 元關卡，終場貶幅收斂，以 30.662 元作收，貶值 2.4 分或 0.08%，為連二貶，下探一周低點，台北及元太外匯市場總成交值 12.625 億美元。

亞幣昨天歷經大跳水，國際美元今天持續走揚，新台幣以 30.67 元開盤後，美元買盤持續湧現，使得匯價最低來到 30.705 元，貶值 6.7 分，終場貶 2.4 分，收在 30.662 元，台北外匯市場成交值 9.16 億美元，元太外匯市場成交值 3.465 億美元。

台股今天走勢上沖下洗，多空激烈攻防，雖然金融股扮演撐盤要角，大盤一度漲近百點，但賣壓隨之出籠，電子權值股疲弱，加權指數終場下跌 98.87 點，收在全場最低 14630.01 點，回測月線支撐。三大法人全站賣方，合計賣超 83.85 億元，外資已連 2 賣。

美國聯準會 (Fed) 下周舉行今年最後一次例會，交易員預估將升息 2 碼，屆時基準利率將來到 4.25% 至 4.5% 區間，但考量薪資面臨通膨高漲的壓力，預測明年終端利率會高於市場預期，升破 5%。