〈美股早盤〉經濟衰退擔憂加劇 主要指數走低

華爾街幾家主要投資銀行日前示警，美國明年經濟可能步入衰退，消息抵消投資人對中國放寬嚴格新冠清零政策的樂觀情緒，美股主要指數周三（7 日）早盤震盪走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指跌近 60 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 6%。

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）昨日表示，美國經濟明年可能步入衰退，而高盛業務線與宏觀經濟密切相關，隨經濟成長放緩，公司將不得不做出一些艱難的決定，包括減薪、獎金減少、裁員，特別是在軟著陸還遠未確定的情況下。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）也說，通膨可能讓美國經濟在明年陷入衰退。

中國海關總署周三公布數據顯示，中國 11 月以美元計價出口年減 8.7%。這是自 2020 年 2 月貿易受到第一次防疫封鎖影響以來最大的降幅，大於經濟學家預估的 3.9%，上月降幅為 0.3%，而進口降幅也從 10 月份的 0.7% 擴大至 10.6%，預估中值為下降 7.1%。數據顯示，11 月貿易順差縮小為 698 億美元。

中國疲弱的貿易數據加劇大眾對全球經濟健康狀況的擔憂，美股開盤前期貨指數紛紛走跌。債市對經濟衰退的擔憂明顯顯現，對長期公債的需求推動殖利率倒掛情形創下 40 年以來最極端的水準，美國 10 年期公債殖利率低於 2 年期公債殖利率，跌幅為 1980 年以來最大。

另外，美國就業和服務業數據表現強勁給聯準會（Fed）帶來莫大壓力，讓他們繼續採取激進的行動冷卻通膨，而非轉向小幅升息，同時這也加劇華爾街高層的擔憂，擔心 Fed 過度緊縮政策會使全球經濟陷入衰退。

能源方面，國際油價昨觸及去年 12 月以來最低水準後出現波動，原因是市場普遍拋售之際，投資人削減原油部位。西德州原油期貨昨收每桶 74 美元附近，跌幅已抹去今年以來全部漲幅。

個股方面，蘋果 (AAPL-US) 主要供應商村田製作所社長中島規巨接受採訪時表示，他預計 iPhone 訂單將進一步下調，主要風險來自美國消費者。與此同時，外媒報導指出蘋果放棄推出沒有方向盤和踏板的 L5 級全自駕車，因現有技術無法完全實現，轉而生產一款有方向盤和踏板，只支持高速公路自動駕駛功能的汽車。

其他消息方面，歐盟統計局（Eurostat）公布數據顯示，歐元區第三季國內生產毛額（GDP）終值小幅上修至 0.3%，略高於初值與市場預期的 0.2%，主因是家庭支出和企業投資支撐經濟，儘管歐洲能源危機引發的衰退可能已經開始。

儘管歐元區第三季經濟增速小幅上修，但與第二季的成長 0.8% 仍大幅下滑，同時公布的就業數據也不太樂觀，有鑑於歐洲央行（ECB）持續升息可能對影響消費者需求，歐元區仍難逃衰退厄運。

截至台北時間周三（7 日）22 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.02%，至每股 245.18 美元

科技媒體 The Information 日前援引知情人士消息報導，微軟最近考慮打造一款「超級應用程式」，整合購物、通訊、網路搜尋、新聞推播和其他服務。

微軟高層希望該應用程式能夠提升公司價值數十億美元的廣告和搜尋業務，同時吸引更多用戶使用 Teams 和其他行動服務，打破蘋果和 Google 對搜尋服務的壟斷。知情人士透露，騰訊的微信是微軟高層的靈感來源，可能效仿騰訊策略打造一站式應用程式。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 1.28%，至每股 115.58 美元

歐盟監管機關裁定臉書母公司 Meta Platforms 不應要求用戶同意基於他們數位活動的定向廣告投放，此裁決可能會限制 Meta 出售此類廣告所能獲得的數據，恐對營收造成打擊。Meta 可對該裁決提出上訴，但可能將面臨漫長的訴訟。另外該消息也影響其他依賴廣告的公司如 Snap(SNAP-US) 和 Pinterest(PINS-US) 股價走低。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤下跌 0.28%，至每股 87.27 美元

外媒援引知情人士消息報導，摩根士丹利投資銀行將在全球範圍內裁員約 2%，原因是交易陷入停滯。據悉，摩根士丹利各部門約 8.2 萬名員工中約有 1,600 將受裁員影響。另外，Adobe(ADBE-US) 傳出已裁員約 100 人，主要集中在銷售部門，加入其他科技公司透過裁員削減開支的行列。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理公司（UBS Global Wealth Management）投資長 Mark Haefele 在報告中寫道，最近的經濟數據凸顯經濟前景和 Fed 應對措施的不確定性，預料市場將進一步波動。

高盛首席股票策略師表示，標普 500 指數可能再次試探今年早些時候觸及的低點，到 2023 年，即使美國經濟避免陷入衰退，股市回報率也將接近持平。策略師警告投資人，標普 500 指數近期可能會跌至 3,600 點，因為近幾個月來，2023 年的企業盈利預期已被「大幅」下調，意味著該指數將重新試探今年 6 月的低點。