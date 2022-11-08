〈進出口統計〉10月出口399.3億美元、年減0.5%優預期

財政部今 (8) 日公布 10 月進出口統計，單月出口值 399.3 億美元，年減 0.5%，優於原本預期，主因是部分蘋果新機拉貨、車用電子等需求支撐，抵銷減幅；累計前 10 月出口值 4076.6 億美元，年增 12%。

財政部統計處處長蔡美娜說，10 月全球終端需求降溫，產業鏈持續面臨庫存調整，但高效能運算、車用電子、資料中心等科技產品需求仍具支撐性，加上智慧型手機新機拉貨，因此抵銷部分減幅。