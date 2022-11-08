〈進出口統計〉美、中兩大市場明顯消長 我對美10月出口值創近18年來同期新高

根據財政部統計，我今年前 10 月對美、中兩大市場出口表現出現明顯消長。對美出口占比攀升至 15.6%，創近 18 年來同期新高；但對中國大陸及香港出口占比則降至 38.8%，則是近 18 年來新低。

財政部表示，我對美 10 月出口值 64.1 億美元、年增 3.1%，主要來自於資通與視聽產品出口挹注，但玩具與運動用品年減高達 60.4%，主要是因疫情解封，消費者從網路回到馬路，導致市場需求降低，另外基本金屬及其製品年減 17.1%。

對中國大陸及香港 10 月出口 147.2 億美元，創近 20 個月新低，年減幅 9.2%，包括光學器材、資通與視聽產品、塑橡膠、金屬與相關製品全都較去年同期衰退。

統計處處長蔡美娜說，我對陸港出口衰退主要與大陸清零封控、房市崩盤有關，導致消費縮手、市場投資也轉趨謹慎，進而導致我對陸港已經連續 3 個月負成長。

另外，我對東協、日本與歐洲等市場 10 月出口值則是同步成長，其中對東協出口 66.9 億美元、年增 11.0%，創歷年同月最佳紀錄；對日本與歐洲出口值年增幅分別為 18.7%、1.5%，雙雙創下歷年單月新高紀錄。

財政部表示，統計今年前 10 月我對五大市場出口規模齊創歷年同期新高，其中對中國大陸與香港出口值 1580.8 億美元、年增 2.2%，對東協出口 688.6 億美元、年增 19.8%。

另外，對日出口 280.7 億美元、年增 17.6%，對美出口 635.1 億美元、年增 19.3%，對歐洲出口 349.7 億美元、年增 11.8%。