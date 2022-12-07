調查顯示：美國消費者對假日購物季保守態度為2013年來之最

根據《CNBC 全美經濟調查》，購物者在今年假日購物季會非常看緊他們的錢包，41% 的人表示今年的支出可能低於去年。這是自 2013 年以來最保守的假期。

調查發現，今年購禮的平均支出較去年從政府困方案中獲得大量現金時下降 11%，從去年的 1004 美元降至 907 美元。今年，雖然薪資預期上升，美國人對自己的工作感到安定，但高通膨以及對經濟和房價的擔憂似乎正在削弱聖誕消費的熱情。

三分之一的受訪者表示，由於通貨膨脹，他們將減少支出。30% 還表示，將使用信用卡或其他舉債方式購買禮物，比去年增加了 8 個百分點。將近 40% 的人將經濟不景氣列為減少支出的原因。

負責這項調查的民主黨民意測驗機構 Hart Research 合夥人坎貝爾 (Jay Campbell) 表示，「過去一年半的時間裡，這種經濟萎靡不振在每季都變得更加嚴重，現在這也的確非常強烈地反映出人們對為什麼今年不打算花那麼多錢的態度。」

這項調查於 11 月 26 日至 30 日期間對全美 801 人進行調查。它的誤差幅度在正負 3.5% 間。

雖然紓困支票的儲蓄額已經減少，通貨膨脹削弱了消費者的信心和實力，但進入假日購物季之際，美國就業人數增加了 430 萬，失業率也低於 2021 年 12 月，這可能抵消了一些悲觀的支出意願。

事實上，只有 6% 的人非常擔心自己的工作保障，而另有 11% 的人表示有些擔心。與此同時，39% 的人預計其工資明年將增加 4.6%，增幅相當強勁。

調查發現，無論個人財務狀況如何，許多人都相信美國經濟狀況不佳。14% 受訪者表示經濟良好或極好，為 2013 年以來最低；44% 認為未來 12 個月經濟將惡化，為調查 15 年來第四高數字；65% 認為正處於或即將陷入衰退；38% 預計他們的房價將在明年上漲。

全部加總起來，有 63% 的美國人對經濟的現狀和未來前景持悲觀態度。

至於最喜愛的購物地點，調查顯示線上消費是疫情期間最大比例，當時許多購物者避開實體店面。超過半數的受訪者選擇線上購物作為假期購物的首選，其次是 21% 的人偏好沃爾瑪 (WMT-US) 或百思買 (BBY-US) 等大型商店。當地商店是 16% 受訪者的首選。

雖然許多人認為線上購物是一種省錢的方式，但與收入較低的人相比，較富裕的美國人更喜歡它。收入在 10 萬美元以上的美國人中，約有三分之二選擇線上購物作為假期購物的首選方式，而在收入在 30000 美元以下的比率僅有 31%。與此同時，29% 的低收入者將大型商店列為首選目的地，而較富裕的受訪者比率為 13%。

百貨公司尚未從疫情中完全復元，只有 7% 視為首選，比去年下降 1 個百分點，是 2019 年水平的一半。