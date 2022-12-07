研華11月營收58.16億元寫同期高 累計同創最佳

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 11 月營收 58.16 億元，月增 1.4%、年增 12.47%，創歷史同期新高；累計前 11 月營收 631.1 億元，年增 18.94%，不僅是同期最佳，也超越去年全年。

研華表示，11 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.05，重返歷史平均水位，累計前 11 月 BB Ratio 則為 1.05。

11 月各事業群表現來看，研華表示，以物聯雲暨影像科技事業群 (Industrial Could & Video Group, ICVG) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group, ACG) 表現最佳，分別年增 41%、15%。服務物聯網事業群 (Service-IoT Group, SIoT) 受部分專案遞延出貨影響，年減雙位數。

以區域別來看，北美、歐洲及北亞市場表現最佳，年對年分別成長 20%、13% 及 18%，中國、台灣及新興市場年對年營收表現相對疲弱。

累計營收方面，除工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group, IIoT) 及綜合服務事業群 (Advantech Service Plus，AS+) 表現持平外，其餘事業體皆呈雙位數成長，其中應用電腦事業群及物聯雲暨影像科技事業群同樣最為強勁，年增 49% 及 23%。

區域表現則以北美、歐洲及新興市場最為強勁，分別成長 28%、20% 及 11%，中國市場則微幅年減。