鉅祥營收回溫持續擴產 11月營收5.83億元改寫同期新高

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 今 (7) 日公布 11 月營收以 5.83 億元，改寫歷史同期新高，月增 4.09%，年增 5.02%，鉅祥前 11 月營收 62.05 億元，年增 5.82%，目前估算鉅祥第四季因季節性因素，造成單季營收較第三季回落，但確定全年營收將突破 2021 年營收爲 64.2 億元，再創新高。

鉅祥第三季營收爲 18.97 億元，創新高，單季稅後純益 3.12 億元，創新高，每股純益 1.65 元。鉅祥前三季營收爲 50.62 億元，毛利率 29.22%，年減 0.51 個百分點，稅後純益達 7.13 億元，年增 37.98%，已超越 2021 年全年獲利，每股純益 3.77 元。

鉅祥積極擴充車用產品業務，並跨入一系列車用光學模組領域，鉅祥統計，2022 年前三季營收 50.62 億元，車載相關產品比重提升至 18%，總經理林映碩指出，今年鉅祥車用光學模組出貨較去年成長，並積極向 Tier1 汽車電子廠送樣中。

鉅祥目前在車用鏡頭模組產品的規格上，已從 100 萬畫素提升至 200 萬畫素以上，雖然鏡頭必須外購，但由於開模速度快，且有車載實驗室設備，因此有利發展鏡頭模組，目前積極耕耘 Tier1 廠，主要出貨 PDI 及 AM 市場，並看好產品銷售持續成長。

另外，鉅祥投資的廣東惠州的新廠已動工，鉅祥惠州廠將在明年第四季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。

為因應電鍍需求成長及降低成本，鉅祥也尋找合適的新電鍍廠產能，由於租用旭軟 (3390-TW) 廠地提供電鍍產能仍不足，還在積極尋找合適標的進行擴廠，並引進準度高的電鍍技術，節省成本並增進產品市場競爭力。