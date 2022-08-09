〈臻鼎營運展望〉Q2、上半年獲利雙創同期高 上半年EPS 4.77元

臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (9) 日召開法人說明會並公布財報，第二季稅後純益爲 26.34 億元，季增 40.68%，年增 2.47 倍，每股純益 2.79 元，上半年稅後純益 45.07 億元，1.64 倍，每股純益 4.77 元，第二季及上半年獲利都創同期新高。

就目前已公布上半年財報的蘋果 PCB 供應鏈，臻鼎每股純益只輸給健鼎 (3044-TW) 的 5.54 元。

臻鼎 2022 年第二季營收 345.34 億元，毛利率爲 19.12%，季增 0.29 個百分點，年增 2.88 個百分點，稅後純益爲 26.34 億元，季增 40.68%，年增 2.47 倍，每股純益爲 2.79 元。

臻鼎 2022 年上半年營收爲 684.5 億元，毛利率爲 18.98%，年增 2.15 個百分點，稅後純益 45.07 億元，年增 1.64 倍，每股純益達 4.77 元。

臻鼎董事長沈慶芳指出，臻鼎上半年營收持續創高，稅後純益更是大幅年增 161.4%，歸功於 One ZDT 策略奏效，全產品線營運效率、稼動率、良率皆顯著提升。

展望下半年，臻鼎預期，隨客戶新品量產，加上秦皇島 BT 新廠產能挹注，業績持續增溫，各產品線的稼動率與效率逐步提高，全年營收可望達雙位數成長，且獲利成長幅度將大於營收成長。