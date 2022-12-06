惠譽下修明年全球經濟成長前景 美國估僅成長0.2%

國際信評機構惠譽 (Fitch) 周一 (5 日) 發布 12 月《全球經濟展望》(Global Economic Outlook) 報告， 隨著各國央行加大力道對抗通膨，加上中國房市前景惡化，明年全球經濟成長預測再度遭到下修。

惠譽預估，2023 年全球國內生產毛額 (GDP) 將成長 1.4%，低於 9 月報告中預期的 1.7%，且在貨幣緊縮步調加快之下，惠譽預估明年美國 GDP 成長率將自 0.5% 下滑至 0.2%。

此外，因中國建築業復甦前景漸趨黯淡，惠譽將明年中國 GDP 成長率預估值自 4.5% 下調至 4.1%。該機構表示，中國經濟成長放緩減輕大宗商品價格的上行壓力，但中國是巨大的商品淨供應國，疫情導致的出口中斷恐怕會對全球製造業供應鏈造成衝擊。

隨著天然氣危機緩解，惠譽目前對明年歐元區 GDP 成長預測為 0.2%，高於先前的 - 0.1%，但也警告，歐洲央行 (ECB) 急劇升息將對需求形成壓力。

惠譽說：「隨著液化天然氣進口激增與天然氣消費量下滑，歐洲天然氣在冬季短缺和實施配額的風險已經下滑。不過危機還沒解除，高漲的天然氣批發價格仍嚴重影響企業成本和家庭預算。」

惠譽預估，歐元區和英國經濟將從今年稍晚開始出現衰退，美國則是明年 Q2 和 Q3 開始，且明年美國和英國失業率都將超過 5%。

對央行利率高峰的最新預測

隨著食品和能源價格回穩，惠譽預期整體通膨率將在明年大幅下滑，但核心通膨壓力會持續更久。

自 9 月以來，惠譽已將美國聯準會 (Fed) 的利率高峰 (5%) 和歐洲央行的利率高峰預測 (3%) 上調 100 個基點，並將英國央行的利率高峰預測 (4.75%) 調升 150 個基點，預估各央行在 2024 年之前都不會降息。