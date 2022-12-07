〈紐約匯市〉股市看空情緒瀰漫 美元指數小幅拉高

美股主要指數集體收黑之際，美元指數周二 (6 日) 走勢平緩，尾盤小幅拉高，投資人試著為聯準會 (Fed) 下周的升息做準備。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.28%，至 105.58。美元指數今年迄今仍漲約 10%。

美國日前公布 11 月服務業活動意外回升，引發市場對於 Fed 升息幅度更高的臆測。交易員目前預估 Fed 下周將升息兩碼，且明年 5 月終點利率估略高於 5%。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，市場沒有太多新的刺激因子，他認為主要焦點在於下周的 Fed 會議。

華爾街投行總裁接連發表對經濟前景的悲觀看法，周二拖累美股大幅收低，標普 500 指數連續四個交易日下跌，道瓊收黑 350 點，那指則崩 2%。

Chandler 說，美元可能是受惠於股市的看空情緒，因為其往往會受到避險環境支撐。

歐元小貶 0.2% 至 1.0468 美元，延續昨日跌勢。歐元區政府債券殖利率為三日以來首度下滑。

歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員 Constantinos Herodotou 表示，即使當前利率相當接近中性水準，央行未來仍會繼續升息。他沒有透露對今年最後一次會議的升息態度，僅強調經濟數據是關鍵。

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 也認為，歐元區通膨或許已接近高峰，但還需要更多升息才能幫助壓低價格壓力。

澳幣連三個交易日走低，下跌 0.11% 至 0.6687 美元。在澳洲央行宣布利率決議後，澳幣最初攀高。

澳洲央行 (RBA) 日前宣布升息一碼，將利率調升至 2012 年 11 月以來最高水平，因通膨仍處高位，央行預期未來一段時間內將進一步收緊政策，但不會照原先設定的路線進行，未來升息幅度和時間將繼續取決於經濟數據。

加拿大央行公布利率決議前夕，美元兌加元上漲 0.5% 至 1.3656 加元。

交易員預期，加拿大央行周三 (7 日) 升息一碼的機率為 73.3%，但接受路透調查的經濟學家中，預期升息兩碼的人數略占優勢。

其他主要貨幣方面，英鎊跌近 0.5% 至 1.2129 美元，美元兌日元升 0.2% 至 137.04 日元。

截至台灣時間周三 (7 日) 約 6:00 價格：