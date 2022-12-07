瑞銀：iPhone 14 Pro系列等待期縮短 美國地區有望聖誕節前到貨

瑞銀 (UBS) 報告顯示，隨著鴻海鄭州廠的供應中斷情況緩解，蘋果 iPhone 14 Pro 系列機型的等待天數已開始縮短，且隨著出貨情況持續改善，美國消費者有機會在聖誕節前收到新的 iPhone 14 Pro/Pro Max。

瑞銀利用 Evidence Lab 追蹤全球 30 個國家 / 地區取得 iPhone 的時間，結果顯示，包含美國和中國在內的多數市場，等待天數均較上周和兩周前改善，代表供應鏈中斷問題正逐步緩解。

在美國，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的等待天數從兩周前的 38 天下滑至 25 天，中國等待天數降幅相對較小，但也較上周或兩周前的 39 天縮短至 36 天。

瑞銀分析師 David Vogt 表示，若美國交付情況持續改善，消費者有望在聖誕節前及時收到新的 iPhone 14 Pro 或 Pro Max。

他說，市場可能會拿本季和下季的總體情況和去年做比較，以衡量潛在需求，但他認為 iPhone 需求多半是持久的，因為願意離開蘋果生態系統的消費者有限。

近月來，iPhone 14 Pro 系列生產與出貨飽受鴻海鄭州廠的防疫封控與工人騷亂事件所擾，不到兩周前，消費者下單後的預估到貨時間甚至已延後到明年。

有報導指出，蘋果希望能將部分生產作業轉移到中國以外地區，以降低中國防疫政策造成的衝擊。Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，這會是一個代價高昂的選擇，但為了避免繼續受到中國清零政策影響，蘋果勢必得做出這樣的選擇。

蘋果周二 (6 日) 收跌 2.54%，報每股 142.91 美元，盤後小漲 0.15%。