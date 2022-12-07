上市一年 BuzzFeed縮編後又擬裁員12% 股價挫逾6%

美國網路媒體 BuzzFeed (BZFD-US) 周二 (6 日) 宣布，計畫裁員近 12% 人力或約 180 名員工，係為因應宏觀環境、收購 Complex Networks 以及觀眾不斷轉向短片、垂直影片帶來的各種挑戰。

該公司表示，裁員範圍包括 Complex 和 Buzzfeed 的銷售、生產、技術和內容部門，但不影響 BuzzFeed News 或 HuffPost。

BuzzFeed 一年前上市，周二股價重挫 6.14%，收 1.07 美元創新低點。

執行長 Jonah Peretti 向員工表示：「我認為經濟衰退會持續到 2023 年，為了讓 BuzzFeed 撐過這一波衰退，我們必須適應，投資能提供觀眾最佳服務的策略，並重新調整成本結構。」

該公司預計第一季末完成大部分的裁員。截至 3 月，該公司擁有約 1500 名員工。

去年，BuzzFeed 通過特殊目的收購公司 (SPAC) 上市，上市首周股價下跌近 40%。3 月時該公司縮編新聞業務，致使數位高階編輯離職，以期使該部門產生獲利。

Peretti 周二表示，他希望公司投資在「能推動成長的領域」，並打造「更強大的創作者業務」。