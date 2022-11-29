Wedbush：富士康鄭州廠動盪 蘋果iPhone本季產量估減5-10%

Wedbush 分析師 Daniel Ives 預估，鴻海 (2317-TW) 富士康鄭州廠抗爭對營運的干擾，可能導致蘋果 iPhone 本季產量減少 5-10%，但不影響長期需求。供應鏈中斷的疑慮導致蘋果 (AAPL-US) 股價周一 (28 日) 下跌 2.63%，收在每股 144.22 美元。

彭博周一稍早也引述供應鏈知情人士報導，鄭州廠動盪可能讓 iPhone 今年產量減少約 600 萬支。蘋果最近才把單季產量目標從 9000 萬支下修為 8700 萬支。

鄭州廠工人疑似不滿工資延遲及防疫安排而抗議，中國官媒環球時報周一報導，富士康 12 月和明年 1 月提供人民幣 9600 元獎金，以吸引員工返回工作崗位，如果留守時間更長或受到更嚴格防疫限制，獎金將提高。

蘋果正處於重要的年底購物旺季，iPhone 產量卻遭遇瓶頸，熱賣的高階 14 Pro 和 Pro Max 尤其供不應求。

Ives 表示，眼前的供應疑慮不至於影響 iPhone 長期需求。他預估 iPhone 需求和供給比例目前約三比一。

然而，中國清零紛擾卻讓各界擔憂蘋果依賴中國生產的程度。蘋果 9 月宣布將在印度生產部分 iPhone 14，並希望可以加速提升印度當地和中國以外國家的產量。