美股重點新聞摘要2022年12月07日

今日操盤前瞻

澳洲、歐元區 Q3 GDP

中國 11 月進出口

台灣 11 月進出口

加拿大央行利率決議

台積電擴大 AZ 廠投資 拜登：可能會改變半導體領域遊戲規則

台積電週二 (6 日) 舉行美國亞利桑那州的 5 奈米廠的「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮 (上機典禮)，親赴此盛會的美國總統拜登提及，台積電對該州的總投資金額從當前的 120 億美元增加到 400 億美元，此舉可能改變半導體領域遊戲規則。閱讀全文...

蘋果庫克、AMD 蘇姿丰證實：將採購台積電亞利桑那州廠晶片

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 和 AMD 執行長蘇姿丰週二 (6 日) 證實將採購台積電亞利桑那州新廠代工的晶片，以降低對亞洲代工製造的依賴。閱讀全文...

傳蘋果改變自駕車開發方向 亮相時間延至 2026 年

彭博周二（6 日）援引知情人士消息報導，由於技術問題，蘋果改變開發電動車全自動駕駛的目標，僅支援高速公路上自動駕駛，同時車輛依然會配置方向盤與油門踏板，而上市日期推遲一年至 2026 年。閱讀全文...

華爾街兩大投行 CEO：美國明年經濟可能步入衰退

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）周二（6 日）表示，美國經濟明年可能步入衰退，而高盛業務線與宏觀經濟密切相關，隨經濟成長放緩，公司將不得不做出一些艱難的決定，包括減薪、獎金減少、裁員，特別是在軟著陸還遠未確定的情況下。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）同日表示，通膨可能讓美國經濟在明年陷入衰退。閱讀全文...