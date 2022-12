IDC公布明年台灣ICT市場十大趨勢 供應鏈重組、低軌衛星成焦點

IDC 今 (6) 日發布明年台灣 ICT 市場十大趨勢預測,IDC 認為,透過科技投資抵擋經濟與通膨帶來的衝擊將是明年 ICT 市場的觀察重點,在十大趨勢預測中,IDC 也特別點出供應鏈重組、低軌衛星等將是產業發展焦點。

回顧今年,IDC 說,全球市場正面臨新一波總體經濟挑戰,包含通貨膨脹、經濟不確定性、地緣政治衝突、營運成本提升、人力短缺等,都讓企業面臨決策上的壓力。

IDC 台灣總經理江芳韻說,產業已進入即服務 (as a service) 經濟結構下,企業已無法透過單純資本支出削減來對抗景氣衝擊,因此如何做到營運優化與開創性數位業務拓展將越趨重要,而科技與 IT 不會是企業核心削減支出的領域,反而是投資重點。

供應鏈重組與新競局上,IDC 說,過去三年全球供應鏈歷經前所未有的中斷危機,未來包含新地緣政治 (New Geopolitics)、新原物料供應 (New Materials)、新產品架構 (New Products)、新消費型態 (New Customers) 將成為驅動供應鏈重組四大趨勢,觀察在全球在地化風潮下,供應鏈正往中國以外地區擴大布局。

此外,各國對低軌衛星布局也在地緣政治催化下加速,且今年 5G Release 17 標準制定更首次將 NTN 非地面網路納入,著眼於 NTN 會是未來 6G 通訊標準的關鍵技術,設備應用上,包含蘋果 (AAPL-US) 今年發布的 iPhone 14 就已開啟衛星通訊做為緊急救援的功能,Android 陣營未來也將加入。

元宇宙同樣是各界關注重點,IDC 說,近年以沉浸式 3D 遊戲娛樂、策會展演、行銷活動等最受市場關注,隨著元宇宙標準論壇、OMA3 等組織推動下,預期元宇宙在各產業發展也將朝大者恆大趨勢發展,並將由領導廠商串聯多元分散的元宇宙服務,尤其是在遊戲、社群、行銷等消費應用場域。

IDC 提出的 2023 年台灣資通訊 (ICT) 市場十大趨勢,還包含數位主權 (Digital Sovereignty)、自動化應用加速多模態 AI 應用落地、網路安全革命、數位雙生多元多階落地、疫後經濟加速中小企業及資服業者雲端轉型、未來消費者成形、數位人口浪潮下支付變革帶動 B2C 產業發展等。