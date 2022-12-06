〈紐約匯市〉美服務業活動意外回升 美元反彈 G10貨幣走軟

美國 11 月服務業活動意外回升，促使投資人猜測聯準會 (Fed) 下周可能以高於原先預期的幅度升息，美元指數周一 (5 日) 自逾五個月低點反彈，日元、英鎊和歐元等十大工業國 (G10) 貨幣走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.73%，至 105.31。

美國供應管理協會 (ISM) 公布，11 月非製造業採購經理人指數意外上升至 56.5，顯示即使面對不斷上升的利率環境，占美國經濟活動三分之二以上的服務業依舊保持韌性。

除了服務業以外，上周公布的 11 月非農和薪資成長同樣優於預期，10 月消費者支出也加速成長，一連串強勁經濟數據，帶動市場對美國明年可避免經濟衰退的樂觀情緒，同時引發對利率會升到多高的臆測。

BMO Capital Markets 經濟學家 Priscilla Thiagamoorthy 表示：「ISM 服務業指數凸顯出，雖然金融環境趨緊，美國經濟仍展現出一定的實力，這對經濟成長來說是件好消息，但對試圖抑制需求和緩解通膨的 Fed 來說，就不是什麼好事。」

美元的強勁表現令十大工業國 (G10) 貨幣承壓，其中以日元表現最糟，歐元回吐稍早升幅後走貶。

美元兌日元自三個半月低點反彈，大漲 1.8% 至 136.72 美元；歐元盤中一度逼近 1.6 美元關卡，尾盤下跌 0.4% 至 1.0489 美元。

英鎊走勢震盪，周一亞洲交易時段一度勁揚至逾五個月高點，截稿前下跌 0.8% 至 1.2186 美元；澳幣和紐元雙雙重貶，澳幣下跌 1.4% 至 0.6694 美元，紐元下挫 1.6% 至 0.6312 美元

ING 對美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據進行計算後得出，美元兌 G10 貨幣的整體倉位目前處於中立，且是去年 8 月以來最低水平。

周一影響匯市的另一項主要因素則是中國，當地部分城市正持續放寬防疫限制，在中國政府的清零政策引爆前所未有的抗議浪潮後，官方釋出的訊息已出現變化，進而提振人民幣匯價。

美元兌離岸人民幣自 9 月中旬以來首度跌破 7 人民幣，截稿前跌 0.6% 至 6.9730 人民幣。

截至台灣時間周二 (6 日) 約 6:00 價格：